Мишустин посоветовал Горному Алтаю больше знакомить туристов со своей историей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Республике Алтай стоит еще активнее знакомить туристов со своей богатой историей, развивая музеи и предоставляя другие возможности для погружения в местную культуру. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
«История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям», — отметил глава российского кабмина.
Премьер поделился тем, как о культуре Алтая отзываются его коллеги из стран ЕАЭС. «Многие считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть», — пояснил он.
Мишустин рассказал и о том, как недавно видел в Якутии пример современного подхода к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры.
«Буквально на днях, посещая Якутию, я был в креативном кластере, где коллеги очень интересно рассказывали об особенностях своей культуры, о создании специальных индустрий вокруг своей культуры, вокруг языка. Применяли они в том числе и возможности искусственного интеллекта для интерпретации различных историй о своем народе. Большая библиотека сделана, центр обработки данных готовится. Мне кажется, что, приезжая на Алтай, все ожидают также услышать богатую историю алтайцев», — указал председатель правительства РФ.