Мишустин посоветовал Горному Алтаю больше знакомить туристов со своей историей

«Буквально на днях, посещая Якутию, я был в креативном кластере, где коллеги очень интересно рассказывали об особенностях своей культуры, о создании специальных индустрий вокруг своей культуры, вокруг языка. Применяли они в том числе и возможности искусственного интеллекта для интерпретации различных историй о своем народе. Большая библиотека сделана, центр обработки данных готовится. Мне кажется, что, приезжая на Алтай, все ожидают также услышать богатую историю алтайцев», — указал председатель правительства РФ.