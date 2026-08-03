Стоимость перинатального центра в Горном Алтае сократили до 5 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Проектную стоимость перинатального центра в Республике Алтай за счет оптимизации сократили с 9,5 млрд рублей до 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Площадь перинатального центра по вашему поручению мы сократили с 22, вы помните, был старый проект, 22 тыс. квадратных метров, сократили до 10 тыс. квадратов, количество коек оптимизировали с 110 до 75 единиц. Вот такой получается перинатальный центр, проектная стоимость которого с оборудованием также была сокращена с 9,5 млрд рублей до 5 млрд рублей», — сказал Турчак.
Он добавил, что проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Снижение стоимости проекта удалось достичь за счет размещения перинатального центра на базе республиканской клинической больницы. Земельный участок, который ранее был предусмотрен под строительство центра, будет передан инвестору многоквартирного дома с обязательным выделением квартир для медицинского персонала, включая медиков, которые будут работать в медучреждении.
Турчак также попросил премьер-министра поддержать начало строительства этого объекта с 2027 года, на два года ранее запланированного срока. Мишустин сообщил, что «прямо сейчас» проведет на эту тему совещание.