Стоимость перинатального центра в Горном Алтае сократили до 5 млрд рублей

«Площадь перинатального центра по вашему поручению мы сократили с 22, вы помните, был старый проект, 22 тыс. квадратных метров, сократили до 10 тыс. квадратов, количество коек оптимизировали с 110 до 75 единиц. Вот такой получается перинатальный центр, проектная стоимость которого с оборудованием также была сокращена с 9,5 млрд рублей до 5 млрд рублей», — сказал Турчак.