В красноярском «Роевом ручье» впервые появился на свет птенец фламинго

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло долгожданное событие — впервые за всю историю учреждения здесь вылупился птенец розового фламинго.
Малыш появился на свет 14 июля. Родителями стали самец Франц и самка Фая, образовавшие пару в прошлом году. Для стаи, которая теперь насчитывает 13 птиц, это первое потомство.
В зоопарке рассказывают, что история содержания фламинго в «Роевом ручье» началась в 2004 году с появления первой птицы по кличке Филя. Спустя четыре года в парк привезли еще восемь молодых фламинго из Ростовского зоопарка. Позже семью пополнили птицы, спасенные после неудачных миграций.
Так, в 2016 году в поселке Мотыгино местные жители нашли обессиленного птенца, которого назвали Васей. В том же году в парк доставили еще одного птенца — Марусю, найденную под Лесосибирском. Обе птицы были сильно истощены и получили обморожения. В 2022 году в Красноярск перевезли еще одного спасенного фламинго — птицу обнаружили на Чаяндинском месторождении в Якутии при температуре минус 18 градусов. Позже выяснилось, что это самка, и она получила имя Груня.
На протяжении нескольких лет специалисты парка создавали условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. В 2023 году в вольере установили зеркала и оборудовали места для строительства гнезд, чтобы стимулировать естественное поведение стайных птиц.
Уже в 2024 году фламинго начали образовывать пары и впервые отложили яйцо, однако вывести птенца тогда не удалось. Работа по улучшению условий содержания продолжилась, и спустя два года она принесла результат.
Розовый фламинго занесен в Красную книгу России. В стране этих птиц содержат 19 зоопарков, однако потомство получают лишь в пяти. Теперь в их число входит и красноярский «Роев ручей».