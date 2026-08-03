В красноярском «Роевом ручье» впервые появился на свет птенец фламинго

Так, в 2016 году в поселке Мотыгино местные жители нашли обессиленного птенца, которого назвали Васей. В том же году в парк доставили еще одного птенца — Марусю, найденную под Лесосибирском. Обе птицы были сильно истощены и получили обморожения. В 2022 году в Красноярск перевезли еще одного спасенного фламинго — птицу обнаружили на Чаяндинском месторождении в Якутии при температуре минус 18 градусов. Позже выяснилось, что это самка, и она получила имя Груня.