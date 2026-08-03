В аэропорту Перми на девять часов задержали вылет в Минск

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 3 августа задерживаются прилет и вылет нескольких авиарейсов. Информацию приводит онлайн-табло воздушной гавани региона.
В число задержанных вылетов вошли авиарейсы: WZ 4711Минск — предварительно с 03:45 до 12:40, ДР 570 в Санкт-Петербург — с 05:40 до 12:30, Y7 927 в Казань — с 18:10 до 19:50.
Встречающим следует обратить внимание на задержку прилетов в Пермь следующих авиарейсов: WZ 4712 из Минска перенесли с 02:30 на 09:10, Y7 927 из Норильска — с 16:40 на 18:50, Y7 928Казань — с 23:10 на 00:10 4 августа.