В аэропорту Перми на девять часов задержали вылет в Минск

Встречающим следует обратить внимание на задержку прилетов в Пермь следующих авиарейсов: WZ 4712 из Минска перенесли с 02:30 на 09:10, Y7 927 из Норильска — с 16:40 на 18:50, Y7 928Казань — с 23:10 на 00:10 4 августа.