Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту

Пианист обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. По словам артиста, его уволили 14 декабря прошлого года, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день. Кроме того, при приеме на работу он не был ознакомлен с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.