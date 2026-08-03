Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске реализуется масштабный проект «Гостевой маршрут». В 2025 году в рамках проекта в Амурске завершено обновление девяти остановочных павильонов, все они выполнены в едином современном стиле с учетом требований безопасности, комфорта и доступности для маломобильных граждан. В планах на 2026 год обновить еще четыре остановочных павильона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В Амурске до конца сентября новый облик будет у остановок: “Спорткомплекс”, “Южный микрорайон”, “Обелиск Славы”, “Центральная библиотека”. Работы будут выполнены благодаря финансовой поддержке компании “Полиметалл” в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Хабаровского края и компанией», — уточнили в краевом Минтрансе.
Стоит отметить, что в Амурске для создания комфортных условий ожидания общественного транспорта также выполнен ремонт помещения автовокзала, где открыт современный зал ожидания и билетная касса.
Проект «Гостевой маршрут» включает не только обновление остановочной инфраструктуры. В этом году в Амурске продолжается комплексное благоустройство общественных пространств: ведется ремонт тротуаров и пешеходных зон, высаживаются цветы и деревья, планируется обновить дорожную разметку и обустроить велосипедные дорожки. Также в рамках проекта приводятся в порядок территории вдоль основных транспортных магистралей, что позволяет сделать городскую среду более комфортной, безопасной и привлекательной для жителей и гостей Амурска.
«Гостевой маршрут» продолжает менять облик городов Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Гостевой маршрут» продолжает менять облик городов Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Гостевой маршрут» продолжает менять облик городов Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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«Наш город небольшой, поэтому любые изменения сразу становятся заметны. Видно, что постепенно обновляются остановки, приводятся в порядок улицы и общественные пространства — всё это делает город более уютным. Приятно видеть, что он постепенно преображается, и хочется, чтобы эта работа продолжалась», — отметила жительница Амурска Мария.
В краевом Минтрансе напомнили, что главная задача проекта «Гостевой маршрут» — создание современной, комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города. Особое внимание уделяется благоустройству центральных улиц, развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества городской среды. Акцент на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Амурск сделан неслучайно — эти территории являются важными центрами притяжения для туристов, деловых делегаций и потенциальных инвесторов.
Остановочные павильоны выполняются в едином современном стиле с учетом требований безопасности, комфорта и доступности для маломобильных граждан. Всего в 2026 году в рамках проекта в Хабаровском крае планируется обновить около 40 остановочных павильонов. Все работы по монтажу и благоустройству прилегающих территорий планируется завершить до наступления минусовых температур.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что обновление остановок на гостевом маршруте Хабаровска идет с опережением. В этом году запланировано заменить 20 автобусных павильонов. Половину из них установят уже до середины августа.