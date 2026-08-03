«Гостевой маршрут» продолжает менять облик городов Хабаровского края

Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске реализуется масштабный проект «Гостевой маршрут». В 2025 году в рамках проекта в Амурске завершено обновление девяти остановочных павильонов, все они выполнены в едином современном стиле с учетом требований безопасности, комфорта и доступности для маломобильных граждан. В планах на 2026 год обновить еще четыре остановочных павильона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.