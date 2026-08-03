В Ростовской области ввели жёлтый уровень погодной опасности

По данным Гидрометцентра, в Ростовской области до 5 августа действует жёлтый уровень погодной опасности.
До полуночи 4 августа в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность. Специалисты предупреждают о риске быстрого возгорания сухой травы.
Кроме того, ожидается ухудшение погоды: с 09:00 4 августа до 18:00 5 августа в ряде районов пройдут грозы.
Жёлтый уровень указывает на потенциальную угрозу метеоусловий. Жителям региона рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.