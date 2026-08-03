Эксперт разъяснила, кому вернут половину стоимости ОСАГО и как это сделать

Как пояснила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, выплата предоставляется строго на один автомобиль в течение календарного года и не действует для других видов страхования, например каско. Важным техническим условием является ограничение по водителям: в полисе должно быть указано не более трех человек — сам льготник (или его законный представитель) и еще максимум два человека. Полисы типа «мультидрайв», позволяющие садиться за руль любому водителю, под действие льготы не подпадают. Кроме того, страховка должна быть активна на момент подачи документов.