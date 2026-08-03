Эксперт разъяснила, кому вернут половину стоимости ОСАГО и как это сделать

Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала RT о правилах получения 50-процентной компенсации за страховку для людей с инвалидностью.
Россияне, имеющие инвалидность или воспитывающие детей-инвалидов, могут вернуть ровно половину средств, потраченных на обязательную автогражданку. Однако право на эту федеральную льготу возникает только в том случае, если использование транспортного средства прописано в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) по медицинским показаниям.
Как пояснила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, выплата предоставляется строго на один автомобиль в течение календарного года и не действует для других видов страхования, например каско. Важным техническим условием является ограничение по водителям: в полисе должно быть указано не более трех человек — сам льготник (или его законный представитель) и еще максимум два человека. Полисы типа «мультидрайв», позволяющие садиться за руль любому водителю, под действие льготы не подпадают. Кроме того, страховка должна быть активна на момент подачи документов.
Существует два сценария выплаты компенсации. Первый — беззаявительный. Если при оформлении полиса был указан СНИЛС, а данные об инвалидности уже содержатся в Федеральном реестре инвалидов и привязан банковский счет, Социальный фонд России (СФР) перечислит деньги автоматически. Как правило, они приходят на ту же карту, куда зачисляется пенсия.
Если же сведения в государственных базах отсутствуют или появились недавно, действовать придется самостоятельно через заявительный порядок. В этом случае заявление можно подать дистанционно через портал «Госуслуги», лично посетив клиентскую службу СФР или обратившись в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Условия дополнительных региональных выплат, которые действуют поверх федеральной льготы, эксперт рекомендует уточнять отдельно в местных органах соцзащиты.
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