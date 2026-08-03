Уничтожили 266 деревьев: дело о рубке леса на 1,2 млн возбуждено в Нанайском районе

В Гассинском лесничестве сотрудники двух организаций без разрешений проводили работы по расчистке кюветов, повредив 266 деревьев. Ущерб лесному фонду превысил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.