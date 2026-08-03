Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Мобильный оператор T2 расширил список стран с домашней тарификацией звонков до более 70 направлений. Среди новых — Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия, Катар и другие популярные у путешественников локации. Абоненты Т2 могут совершать исходящие звонки из этих стран на российские номера без переплат за роуминг. T2 первым на российском телеком-рынке отменил роуминговую тарификацию на исходящие звонки. За полгода действия новых условий абоненты оператора стали звонить из-за границы в два раза чаще. В ответ на такой спрос Т2 добавил еще 15 популярных туристических направлений. Теперь клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера, находясь в любой из более чем 70 стран. Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия действуют для абонентов всех востребованных тарифных планов. Подробности и полный список стран по ссылке. Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Рост количества звонков из-за рубежа — лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано — оно должно быть в списке». Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2: «Впереди еще целый месяц лета, и многие абоненты выбирают для отпусков именно этот период, чтобы отдохнуть перед началом учебного года и стартом активной деловой повестки. Среди популярных отпускных направлений — в том числе заграничные туры. Чтобы отдых за рубежом был еще более комфортным, мы расширили нашу акцию по отмене роуминга, включив в нее еще 15 стран. Все для того, чтобы наши клиенты могли спокойно общаться с родными и близкими, даже находясь за тысячи километров от дома». Реклама ООО «Т2 Мобайл» erid: 2VtzqxCBM2z.