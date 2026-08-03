Александр Скрябин встретился с юными ростовчанами в Администрации города

— Для нас обоих этот вид спорта значит многое. Я тоже занимался этим видом спорта. Поговорили о ее спортивных достижениях, дисциплине, которая воспитывается на рубеже, и выборе будущей профессии, — отметил глава города. — А еще Арина подарила мне свои мишени с попаданием точно в десятку. Сказала, что хочет поделиться своей победой. Это очень трогательно, обязательно сохраню. У Арины твердая рука и такой же характер. Верю, впереди у нее большие победы. Именно такие ребята — целеустремленные, любящие свой город и знающие его историю — строят будущее Ростова уже сегодня.