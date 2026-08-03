Александр Скрябин встретился с юными ростовчанами в Администрации города

Юных ростовчан продолжают знакомить с историей города. Одним из первых мест экскурсии стало здание Администрации города.
Посетили Администрацию ребята из разных школ, каждый со своим увлечением: кто-то занимается футболом, кто-то оттачивает удары в тхэквандо, а кто-то активно участвует в патриотических акциях и волонтерских движениях. А провел экскурсию руководитель Ростовского музея Сергей Гордиенко. Он показал ребятам исторические залы и рассказал о том, как менялся наш город и какие решения принимались здесь десятилетиями.
— Уверен, что ребята унесли с собой массу впечатлений. Мы успели тепло пообщаться, и каждому вручил подарки с символикой нашего города, — отметил Александр Скрябин.
Также глава города встретился с выпускницей лицея № 102 Ариной Сыромятниковой. Девушка — кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, член сборной Ростовской области.
— Для нас обоих этот вид спорта значит многое. Я тоже занимался этим видом спорта. Поговорили о ее спортивных достижениях, дисциплине, которая воспитывается на рубеже, и выборе будущей профессии, — отметил глава города. — А еще Арина подарила мне свои мишени с попаданием точно в десятку. Сказала, что хочет поделиться своей победой. Это очень трогательно, обязательно сохраню. У Арины твердая рука и такой же характер. Верю, впереди у нее большие победы. Именно такие ребята — целеустремленные, любящие свой город и знающие его историю — строят будущее Ростова уже сегодня.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.