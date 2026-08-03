В Комсомольске-на-Амуре девушка оформила семь микрозаймов на подруг из-за долгов

Как выяснили сотрудники отделения по раскрытию преступлений в IT-сфере, подозреваемая имела доверительные отношения с потерпевшими. Она воспользовалась смартфоном 18-летней подруги и банковской картой 22-летней соседки, зная их личные данные. С их помощью она оформила на них семь микрозаймов на общую сумму 129 тысяч рублей.