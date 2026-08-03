Где сегодня в Башкирии дежурит ГАИ

— При проведении проверки инспекторы сверяют данные водителей с электронными базами в реальном времени. Любое несоответствие приводит к административному штрафу. Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД, — напомнил руководитель ГАИ Башкирии.