Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где сегодня в Башкирии дежурит ГАИ

В Башкирии продолжаются массовые проверки на дорогах.

Источник: Башинформ

Как сообщил начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов, в понедельник утром ДПС дежурят на следующих участках:

— 135 и 206 км трассы Уфа — Оренбург;

— 103 км Уфа — Бирск — Янаул;

— 198 и 101 км Уфа — Оренбург;

— 1317 и 1495 км М-5 «Урал»;

— 204 км Уфа — Инзер — Белорецк;

— 1 км Уфа — Оренбург.

— При проведении проверки инспекторы сверяют данные водителей с электронными базами в реальном времени. Любое несоответствие приводит к административному штрафу. Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД, — напомнил руководитель ГАИ Башкирии.