Где сегодня в Башкирии дежурит ГАИ

Как сообщил начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов, в понедельник утром ДПС дежурят на следующих участках:
— 135 и 206 км трассы Уфа — Оренбург;
— 103 км Уфа — Бирск — Янаул;
— 198 и 101 км Уфа — Оренбург;
— 1317 и 1495 км М-5 «Урал»;
— 204 км Уфа — Инзер — Белорецк;
— 1 км Уфа — Оренбург.
— При проведении проверки инспекторы сверяют данные водителей с электронными базами в реальном времени. Любое несоответствие приводит к административному штрафу. Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД, — напомнил руководитель ГАИ Башкирии.