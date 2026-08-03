Минобразования Беларуси заявило о конкурсе до трех человек на место у платников

При этом высокий конкурс — более трех человек на место, зафиксирован среди тех, кто хочет обучаться дизайну костюма и текстиля, международной экономике и торговле (с углубленным изучением китайского языка), страноведению и переводческой деятельности, туризму и гостеприимству, архитектуре, физической реабилитации и эрготерапии, истории и по другим специальностям.