Минобразования Беларуси заявило о конкурсе до трех человек на место у платников

В Министерстве образования Беларуси раскрыли цифры поступления на платное обучение в 2026 году.
Так, в Беларуси 1 августа во всех вузах (2 августа — в сельскохозяйственных) завершился прием документов от абитуриентов, которые поступают на платное обучение.
При плане приема на платное обучение — 16 тысяч человек документы были приняты от 24,5 тысячи абитуриентов.
— Конкурс на место составил полтора человека на место, — рассказали в Минобразования.
При этом высокий конкурс — более трех человек на место, зафиксирован среди тех, кто хочет обучаться дизайну костюма и текстиля, международной экономике и торговле (с углубленным изучением китайского языка), страноведению и переводческой деятельности, туризму и гостеприимству, архитектуре, физической реабилитации и эрготерапии, истории и по другим специальностям.
При поступлении на специальности: «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка), “международные отношения”, “прикладная математика”, “программная инженерия”, “искусственный интеллект”, “переводческое дело”, “историческое образование”, “летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации” проходные баллы превысили 300.
— Сверх цифр приема вузы зачислят более 1400 абитуриентов, — отметили в министерстве.
Речь идет о зачислении в вузы абитуриентов, которые поступают для получения второго высшего образования, и абитуриентов, выдержавших вступительные испытания и имеющих не ниже одного спортивного разряда или спортивные звания «мастер спорта Беларуси международного класса» или «мастер спорта Беларуси».
В сельскохозяйственных вузах зачисление платников будет проходить 3 августа.
В целом по итогам вступительной кампании 2026 в белорусские вузы на 49,1 тысячи бюджетных и платных мест документы подали 69 тысяч абитуриентов. Конкурс на место в 2026 году составил 1,4 человека на место.
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