В Некрасовке завершают первый этап модернизации магистрального водовода

В Хабаровском районе подходит к концу первый этап реконструкции системы водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение надежности водоснабжения жителей, а также снижение аварийности на сетях. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подрядчик уже выполнил основной объем работ: подземным способом уложено 5,5 км полиэтиленовых труб, устойчивых к коррозии и рассчитанных на длительный срок службы, а также произведена врезка нового участка в магистральный водовод. Параллельно смонтированы новые смотровые колодцы для обслуживания сетей, завершена отделка насосной станции второго подъема и проведена промывка проложенной магистрали для удаления загрязнений.
Для бесперебойной подачи воды установлена автоматика ввода резерва — при отключении основного источника система самостоятельно переключится на резервный. Кроме того, заполнены гранодиоритовые фильтры, которые обеспечат дополнительную очистку и улучшат качество воды для потребителей.
Финансирование объекта идет из трех бюджетов — федерального, краевого и местного, что позволило реализовать комплексный объем мероприятий с расчетом на долгосрочный эффект.
В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству территории и оформление исполнительной документации. После сдачи всех этапов водовод будет введен в эксплуатацию.