В Некрасовке завершают первый этап модернизации магистрального водовода

В Хабаровском районе подходит к концу первый этап реконструкции системы водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение надежности водоснабжения жителей, а также снижение аварийности на сетях. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».