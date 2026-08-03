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В Некрасовке завершают первый этап модернизации магистрального водовода

Проложено 5,5 км новых полиэтиленовых труб.

В Хабаровском районе подходит к концу первый этап реконструкции системы водоснабжения в селе Некрасовка. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение надежности водоснабжения жителей, а также снижение аварийности на сетях. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подрядчик уже выполнил основной объем работ: подземным способом уложено 5,5 км полиэтиленовых труб, устойчивых к коррозии и рассчитанных на длительный срок службы, а также произведена врезка нового участка в магистральный водовод. Параллельно смонтированы новые смотровые колодцы для обслуживания сетей, завершена отделка насосной станции второго подъема и проведена промывка проложенной магистрали для удаления загрязнений.

Для бесперебойной подачи воды установлена автоматика ввода резерва — при отключении основного источника система самостоятельно переключится на резервный. Кроме того, заполнены гранодиоритовые фильтры, которые обеспечат дополнительную очистку и улучшат качество воды для потребителей.

Финансирование объекта идет из трех бюджетов — федерального, краевого и местного, что позволило реализовать комплексный объем мероприятий с расчетом на долгосрочный эффект.

В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству территории и оформление исполнительной документации. После сдачи всех этапов водовод будет введен в эксплуатацию.