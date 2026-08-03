Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России разработают три новые вакцины от рака

Академик Гинцбург: в России планируется разработать три новые вакцины от рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России планируют разработать три новые вакцины от онкологических заболеваний, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — сказал он.

В апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области.

Как сообщил в апреле премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше