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Мишустин рекомендовал Республике Алтай больше знакомить туристов с историей

Мишустин: приезжая в Алтай, гости ожидают услышать богатую историю алтайцев.

Источник: © РИА Новости

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал Республике Алтай еще активнее знакомить туристов с богатой историей региона, развивая музеи и сферу креативных индустрий.

Председатель правительства прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Ранее премьер-министр посетил Якутск и Кызыл.

«История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением, в том числе к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям», — сказал глава кабмина на встрече с главой республики Андреем Турчаком.

Также Мишустин рассказал о том, как на днях видел в Якутии пример современного подхода к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры. Премьер отметил, что там в том числе применялись возможности искусственного интеллекта для интерпретации различных историй о народе, сделана большая библиотека, готовится центр обработки данных готовится.

«Мне кажется, что приезжая в Алтай, все ожидают также услышать богатую историю алтайцев», — отметил премьер.