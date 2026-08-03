Мишустин рекомендовал Республике Алтай больше знакомить туристов с историей

«История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением, в том числе к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям», — сказал глава кабмина на встрече с главой республики Андреем Турчаком.