Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Однако текущий сезон сложился для клуба непросто. На момент отставки «Шанхай Шэньхуа» занимал 13‑е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков после 20 матчей. Команда находилась всего в четырёх очках от зоны вылета. Одним из ключевых факторов, осложнивших положение клуба, стал штраф в 10 очков, снятых перед стартом сезона в рамках антикоррупционного расследования в китайском футболе.