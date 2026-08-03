В донском хуторе благоустраивают территорию за 28 млн рублей

В хуторе Сулине Миллеровского района готовность обновляемой общественной территории составляет 20%. На работы на улице Садовой выделили около 28 млн рублей из бюджетов разных уровней, сообщает правительство Ростовской области.
Подрядчик уже провёл демонтаж, земляные работы и заасфальтировал тротуары. К концу октября на объекте планируется завершить озеленение, смонтировать освещение и установить парковую инфраструктуру.
Ход работ проинспектировала группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора Дмитрием Водолацким. Делегация также оценила результаты капитального ремонта клуба в хуторе Туроверове.