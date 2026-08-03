Трудовые коллективы и общественные активисты Ростова поддержали инициативу по проведению серии субботников после урагана

Ростовчане в субботу снова вышли на уборку города.
Мероприятия прошли при поддержке Администрации города и районных администраций в разных локациях. Коммунальные службы предоставили спецтехнику.
Так, сотрудники банка «Центр-Инвест» помогали коммунальщикам убирать ветки вдоль трамвайных путей на ул. 1-й конной армии. Также активные горожане приводили в порядок ул. Шолохова от Октябрьской площади в сторону Новочеркасского выезда. Масштабный субботник был организован на территории Кумженского мемориала администрацией Железнодорожного района. В нем приняли участие более ста человек и несколько единиц техники. В том числе заместитель главы Администрации Ростова А. В. Косенко, Совет директоров района в полном составе, представители общественной палаты, национальных объединений, казачества. Совместными усилиями была расчищена центральная аллея мемориального комплекса. В Октябрьском районе от упавших веток и деревьев активисты расчищали парк Чуковского.
— Спасибо всем, кто не остался в стороне за неравнодушие, оперативную реакцию и активную гражданскую позицию! Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, — отметил глава города Александр Скрябин. В целом по городу с прошлой субботы убрано уже почти 700 деревьев.
По информации АО «Донэнерго», почти полностью восстановлено электроснабжение потребителей во всех районах города. В настоящее время энергетикам осталось отработать порядка 50 одиночных заявок. МКП «Ростгорсвет» устранило 279 обрывов линий наружного освещения, в работе остается еще 31.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.