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Комсомольск-на-Амуре получил новые перспективы для производства SJ-100

Российские авиакомпании заказали десятки лайнеров, которые будут работать на дальневосточных маршрутах.

Комсомольск-на-Амуре может получить новые производственные заказы в рамках программы выпуска самолётов SJ-100, сообщает в беседе со СМИ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По его словам, российские авиакомпании уже законтрактовали 42 таких самолёта. Новые лайнеры планируют использовать на маршрутах между Комсомольском-на-Амуре, Якутском и Магаданом.

Для Комсомольска-на-Амуре это означает дополнительную загрузку авиастроительного предприятия. Именно здесь на площадке ПАО «Яковлев» выпускают самолёты семейства Superjet, включая импортозамещённую версию SJ-100.

Развитие программы связано не только с обновлением регионального авиапарка, но и с поддержкой одного из ключевых промышленных предприятий Хабаровского края.