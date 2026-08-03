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В Красноярском крае за неделю мошенники похитили у жителей более 58 млн рублей

За последнюю неделю 115 жителей Красноярского края стали жертвами дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба превысила 58 млн рублей. По данным.

За последнюю неделю 115 жителей Красноярского края стали жертвами дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба превысила 58 млн рублей. По данным на 29 июля, с начала 2026 года от интернет-преступников пострадали 3 357 жителей региона. Причиненный ущерб составил 1,46 млрд рублей. Чаще всего за минувшую неделю жители попадались на фишинговые ссылки при покупке товаров и услуг в интернете — таких случаев было 38. Еще 25 человек поверили лжесотрудникам спецслужб и различных организаций, которые убеждали их «спасать» деньги. В 11 случаях пользователи соцсетей и мессенджеров перевели деньги после сообщений от аккаунтов друзей и знакомых с просьбой занять средства. Еще два человека стали жертвами фейковых инвестиционных платформ, а в 39 случаях пострадавшие столкнулись с другими схемами обмана в интернете. Напомним, что ростовский бизнесмен заработал 5 млн рублей на фиктивном обследовании канского лигнинохранилища.