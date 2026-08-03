В Красноярском крае за неделю мошенники похитили у жителей более 58 млн рублей

За последнюю неделю 115 жителей Красноярского края стали жертвами дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба превысила 58 млн рублей. По данным на 29 июля, с начала 2026 года от интернет-преступников пострадали 3 357 жителей региона. Причиненный ущерб составил 1,46 млрд рублей. Чаще всего за минувшую неделю жители попадались на фишинговые ссылки при покупке товаров и услуг в интернете — таких случаев было 38. Еще 25 человек поверили лжесотрудникам спецслужб и различных организаций, которые убеждали их «спасать» деньги. В 11 случаях пользователи соцсетей и мессенджеров перевели деньги после сообщений от аккаунтов друзей и знакомых с просьбой занять средства. Еще два человека стали жертвами фейковых инвестиционных платформ, а в 39 случаях пострадавшие столкнулись с другими схемами обмана в интернете. Напомним, что ростовский бизнесмен заработал 5 млн рублей на фиктивном обследовании канского лигнинохранилища.