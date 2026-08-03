Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярское отделение РГО вновь признано лучшим в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным мониторинга эффективности деятельности региональных отделений РГО в 2025 году краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» заняло первое место в России среди региональных отделений РГО.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным мониторинга эффективности деятельности региональных отделений РГО в 2025 году краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» заняло первое место в России среди региональных отделений РГО.

Впервые в истории Русского географического общества региональное отделение три года подряд становится лучшим в стране, отмечает пресс-служба краевого правительства. Кроме того, на протяжении последних семи лет Красноярское краевое отделение стабильно входит в пятерку лучших: в 2022 году — второе место, в 2023-м — впервые стало лидером общероссийского рейтинга.

Красноярское краевое отделение — одно из старейших в России. Оно было открыто в 1901 году как Красноярский подотдел Императорского Русского географического общества.

«Для нас очень значимо, что в год 125-летнего юбилея Красноярского краевого отделения Русского географического общества мы продолжаем идти вперед. И это результат тяжелой, системной работы большой команды РГО в регионе, наших многочисленных друзей и партнеров, общественности, всего Красноярского края. Главное — продолжать движение вперед и не сбавлять обороты», — прокомментировал председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.