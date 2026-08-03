Красноярское отделение РГО вновь признано лучшим в России

«Для нас очень значимо, что в год 125-летнего юбилея Красноярского краевого отделения Русского географического общества мы продолжаем идти вперед. И это результат тяжелой, системной работы большой команды РГО в регионе, наших многочисленных друзей и партнеров, общественности, всего Красноярского края. Главное — продолжать движение вперед и не сбавлять обороты», — прокомментировал председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.