«Локомотив» отпраздновал двойной успех на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Игроки «Локомотива» сыграли между собой в финале пятого этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который проходил в Барнауле. В решающем матче встретились Елизавета Лудкова — Арина Ряжнова и Мария Егорова — Мария Лазуренко. Трансляция поединка велась на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Игра между одноклубницами получилась упорной и бескомпромиссной. В итоге со счётом 21:18, 21:17. Победу вырвали Егорова и Лазуренко.
«Это один из лучших этапов чемпионата России. Большое спасибо моей напарнице, у меня сегодня очень многое не получалось, начиная с подачи, и за этим шло много других своих ошибок. Но Маша смогла мне помочь, вытащить меня в нашу игру, спасибо ей большое» — призналась Мария Лазуренко.
Волейболистки калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Решающие встречи этапа прошли в Орле, 11 июля.