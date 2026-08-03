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«Локомотив» отпраздновал двойной успех на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

В решающем матче встретились Елизавета Лудкова — Арина Ряжнова и Мария Егорова — Мария Лазуренко.

Источник: Клопс.ru

Игроки «Локомотива» сыграли между собой в финале пятого этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который проходил в Барнауле. В решающем матче встретились Елизавета Лудкова — Арина Ряжнова и Мария Егорова — Мария Лазуренко. Трансляция поединка велась на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Игра между одноклубницами получилась упорной и бескомпромиссной. В итоге со счётом 21:18, 21:17. Победу вырвали Егорова и Лазуренко.

«Это один из лучших этапов чемпионата России. Большое спасибо моей напарнице, у меня сегодня очень многое не получалось, начиная с подачи, и за этим шло много других своих ошибок. Но Маша смогла мне помочь, вытащить меня в нашу игру, спасибо ей большое» — призналась Мария Лазуренко.

Волейболистки калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Решающие встречи этапа прошли в Орле, 11 июля.