«Локомотив» отпраздновал двойной успех на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

«Это один из лучших этапов чемпионата России. Большое спасибо моей напарнице, у меня сегодня очень многое не получалось, начиная с подачи, и за этим шло много других своих ошибок. Но Маша смогла мне помочь, вытащить меня в нашу игру, спасибо ей большое» — призналась Мария Лазуренко.