В Волгодонске задержали подозреваемого в стрельбе по людям

В Волгодонске полицейские задержали участника конфликта, устроившего стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, вечером 1 августа в Волгодонске у жилого дома на улице М. Горького мужчина открыл огонь из травматического пистолета и травмировал двух граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 36-летнего жителя города.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Травматический пистолет изъят. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.