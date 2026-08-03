В Волгодонске задержали подозреваемого в стрельбе по людям

По данным правоохранителей, вечером 1 августа в Волгодонске у жилого дома на улице М. Горького мужчина открыл огонь из травматического пистолета и травмировал двух граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 36-летнего жителя города.