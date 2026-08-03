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В Волгодонске задержали подозреваемого в стрельбе по людям

В Волгодонске полицейские задержали участника конфликта, устроившего стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Волгодонске полицейские задержали участника конфликта, устроившего стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, вечером 1 августа в Волгодонске у жилого дома на улице М. Горького мужчина открыл огонь из травматического пистолета и травмировал двух граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 36-летнего жителя города.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Травматический пистолет изъят. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.