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Норильчанина будут судить за кустарное усиление пневматической винтовки

40-летний житель Норильска решил увеличить мощность пневматической винтовки и стал фигурантом уголовного дела.

40-летний житель Норильска решил увеличить мощность пневматической винтовки и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре края.

Мужчина купил пневматическую винтовку «Hatsan» с разрешенной дульной энергией 7,5 Дж. В интернете он нашел способ, как усилить ее в домашних условиях. Для этого он заказал через маркетплейс специальные пружины и установил их.

После переделки мощность винтовки выросла почти в восемь раз — до 59,75 Дж, что превышает допустимый предел. Переделанное оружие он хранил в своем автомобиле, где его и нашли полицейские.

Следователям мужчина пояснил, что не знал о запрете на самостоятельную переделку конструкции. Прокурор утвердил обвинение по части 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление пневматического оружия). Дело рассмотрит Норильский городской суд.

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