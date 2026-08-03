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Анна Пересильд призналась Ване Дмитриенко в любви на его концерте в «Лужниках»

Актриса Анна Пересильд вышла на сцену «Лужников» во время концерта певца Вани Дмитриенко и публично призналась ему в любви. Вместе они исполнили песню «Силуэт», после чего актриса обратилась к певцу со сцены.

Актриса Анна Пересильд вышла на сцену «Лужников» во время концерта певца Вани Дмитриенко и публично призналась ему в любви. Вместе они исполнили песню «Силуэт», после чего актриса обратилась к певцу со сцены.

— Ваня, я хочу сказать, что невероятно счастлива, что с тобой сегодня это происходит. Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю, и очень, очень-очень-очень тебя люблю, — сказала Пересильд.

Стало известно, что рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста, выступившего с сольным концертом на стадионе «Лужники», официально зарегистрирован в Книге рекордов России. Ваня Дмитриенко — российский певец родом из Красноярска, получивший известность благодаря песням «Венера-Юпитер», «Стерва», «Бейби» (с Григорием Лепсом), «Вишневый», «Шелк» и «Цветаева».

Дмитриенко ранее сообщил, что они с Анной Пересильд в отношениях больше года, и он уже задумывается о следующем шаге — женитьбе. Молодые артисты стали одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса после того, как певец предложил актрисе сняться в его клипе, а совместное творчество переросло в роман.