Анна Пересильд призналась Ване Дмитриенко в любви на его концерте в «Лужниках»

— Ваня, я хочу сказать, что невероятно счастлива, что с тобой сегодня это происходит. Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю, и очень, очень-очень-очень тебя люблю, — сказала Пересильд.