В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел

«Управление Россельхознадзора приняло обращение в работу и проводит выяснение причин произошедшего. Администрация Куйтунского района держит ситуацию на контроле и прикладывает все усилия для установления причин гибели пчел и предотвращения подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.