В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. Причину массовой гибели пчел у пасечников в Куйтунском районе расследуют в Приангарье, сообщает администрация Куйтунского муниципального образования.
В поселке Харик Куйтунского района Приангарья, где жители традиционно занимаются пчеловодством, у местных пасечников в конце июля массово погибли пчелы. Они винят в произошедшем сельхозтоваропроизводителей, которые опыляют посевы пестицидами.
«Управление Россельхознадзора приняло обращение в работу и проводит выяснение причин произошедшего. Администрация Куйтунского района держит ситуацию на контроле и прикладывает все усилия для установления причин гибели пчел и предотвращения подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.
Ситуацию с расследованием причин гибели пчел также держит на контроле отделение Народного фронта в Иркутской области, которое направило обращения в природоохранную прокуратуру, региональный минсельхоз и управление Россельхознадзора.