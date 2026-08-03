Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел

В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел у пасечников.

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. Причину массовой гибели пчел у пасечников в Куйтунском районе расследуют в Приангарье, сообщает администрация Куйтунского муниципального образования.

В поселке Харик Куйтунского района Приангарья, где жители традиционно занимаются пчеловодством, у местных пасечников в конце июля массово погибли пчелы. Они винят в произошедшем сельхозтоваропроизводителей, которые опыляют посевы пестицидами.

«Управление Россельхознадзора приняло обращение в работу и проводит выяснение причин произошедшего. Администрация Куйтунского района держит ситуацию на контроле и прикладывает все усилия для установления причин гибели пчел и предотвращения подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

Ситуацию с расследованием причин гибели пчел также держит на контроле отделение Народного фронта в Иркутской области, которое направило обращения в природоохранную прокуратуру, региональный минсельхоз и управление Россельхознадзора.