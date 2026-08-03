Наставник ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова стала лучшим тренером России по гандболу

— Тройки финалистов в каждой номинации были сформированы по результатам опроса тренеров. К их оценкам добавили баллы в зависимости от мест, занятых в интернет-голосовании и в опросе спортивных журналистов. Результаты утвердил Высший Совет Федерации гандбола России.