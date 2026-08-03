Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили годовщину свадьбы

10 июня стало известно о том, что старшая дочь Пескова Елизавета в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе Meltisss. На мероприятии также присутствовала жена политика, фигуристка Татьяна Навка — заведение принадлежит ее дочери от тренера Александра Жулина Александре.