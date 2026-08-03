Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили годовщину свадьбы

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметили 11-ю годовщину свадьбы.
В честь праздника в своих соцсетях спортсменка опубликовала трогательный видеоролик, в котором собрала совместные кадры со своим супругом, сделанные в день свадьбы и за годы совместной жизни.
— Как один день, — подписала публикацию Навка.
10 июня стало известно о том, что старшая дочь Пескова Елизавета в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе Meltisss. На мероприятии также присутствовала жена политика, фигуристка Татьяна Навка — заведение принадлежит ее дочери от тренера Александра Жулина Александре.
Ранее фигуристка рассказала, что ее супруг на 8 марта дарит ей цветы и другие подарки.
Песков и Навка перестали скрывать свои отношения в 2014 году. Свело пару вместе празднование дня рождения друга. Любовь между будущей парой возникла не сразу, но именно праздник объединил их судьбы. История любви чиновника и фигуристки — в материале «Вечерней Москвы».