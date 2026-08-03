Хабаровский Соцфонд выдал шесть автомобилей пострадавшим на производстве

— Автомобили куплены за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Такая государственная поддержка позволяет людям с инвалидностью жить в своем привычном ритме. Ручное управление облегчает передвижение и дает возможность вести более активный образ жизни, — рассказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.