Хабаровский Соцфонд выдал шесть автомобилей пострадавшим на производстве

Шесть пострадавших на производстве жителей Хабаровского края получили специальные автомобили. Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО на их закупку направило 12 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Владельцами новых авто стали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Вяземского. До конца 2026 года специальный автотранспорт предоставят ещё двоим инвалидам, потерявшим здоровье на производстве.
Новые автомобили Lada Vesta оборудованы специальными системами управления под конкретные потребности каждого водителя. Газ, тормоз и сцепление в таких авто продублированы и размещены прямо на руле.
— Автомобили куплены за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Такая государственная поддержка позволяет людям с инвалидностью жить в своем привычном ритме. Ручное управление облегчает передвижение и дает возможность вести более активный образ жизни, — рассказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Социальный фонд в течение семи лет компенсирует владельцам часть затрат на техническое обслуживание авто, ремонт и бензин. Потом машины меняют.
Кроме того, все граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям, получают компенсацию — 50% стоимости полиса ОСАГО.
Заявление на получение автомобиля можно подать на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО или МФЦ.