В Комсомольске-на-Амуре завод достиг максимальной загрузки за 25 лет

Комсомольск-на-Амуре вывел Амурский судостроительный завод на максимальную загрузку за последние 25 лет, сообщает генеральный директор предприятия Михаил Боровский.
По его словам, такой объём работы на заводе не фиксировали уже давно. Сейчас предприятие выполняет несколько крупных заказов, что обеспечило ему рекордную за последние годы загрузку.
«У нас самая большая загрузка за последние 25 лет, у нас такой загрузки не было давно», — сказал Михаил Боровский.
За почти 90 лет работы Амурский судостроительный завод выпустил 57 атомных и 42 дизель-электрические подводные лодки, а также сотни других кораблей и судов.
Сегодня АСЗ остаётся одним из крупнейших предприятий судостроения на Дальнем Востоке и входит в состав Объединённой судостроительной корпорации.