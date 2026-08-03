Дефицит любви. Названы главные причины: почему нас тянет к токсичным людям

Психолог Татьяна Василькова уверена: вопрос «почему я постоянно притягиваю токсичных людей» почти никогда не бывает про других. За ним, как правило, скрывается гораздо более неудобный вопрос — про нас самих. Aif.ru разбирается с психологом, почему энергетически «тяжелые» люди надолго задерживаются в нашей жизни и что на самом деле стоит за разговорами об их токсичности.
Ярлык, который многое говорит о нас самих
Когда человек уверенно заявляет, что кто-то токсичен, он по сути выносит приговор — присваивает лейбл, ставит диагноз и заодно выводит себя за скобки: я нормальный, а вот он токсичный. Психолог обращает внимание на любопытную закономерность: разглядеть токсичность в другом способен только тот, у кого есть похожие паттерны внутри. Человеку, которому это качество совершенно не свойственно, попросту не с чем сверить чужое поведение — он его не считывает.
Почему в начале это похоже на любовь
Рядом с так называемым токсичным человеком почти всегда есть один общий сценарий: на старте отношений он уделяет невероятно много внимания. Звонит, пишет, интересуется, буквально не отлипает. И если рядом человек, не слишком разбирающийся в себе, это читается однозначно: раз мне уделяют столько времени — значит, я важен, значит, я нужен, значит, это и есть любовь. На самом деле здесь чаще всего происходит подмена понятий: острый голод по вниманию и близости принимается за настоящую привязанность, потому что ничего другого под рукой в этот момент нет.
Один и тот же человек — разные ярлыки
Самое интересное начинается дальше. Человек, которого позже назовут токсичным, на протяжении отношений обычно ведет себя одинаково — что в начале, что в конце. Меняется не он, меняется читающий его человек.
Возникает классический конфликт интересов: одному человеку внимания уже достаточно, а другой отвыкнуть так быстро не может — и получает от бывшего «объекта любви» новый ярлык.
Вторичная выгода и принцип подобия
Проще всего в такой ситуации назвать другого токсичным и остаться, по выражению психолога, «белым и пушистым». Гораздо сложнее — признать, что токсичное поведение попросту невозможно, если ему не позволить случиться. За любыми повторяющимися сценариями всегда стоит вторичная выгода: даже неприятные, выматывающие отношения на каком-то этапе закрывают чью-то потребность — в компании, в ощущении значимости, в бегстве от одиночества. Здесь и работает принцип «подобное притягивает подобное»: только вот замечать это в себе значительно неприятнее, чем в партнере. Гораздо проще увидеть соринку в чужом глазу, чем собственное бревно.
Кто на самом деле забирает энергию
Есть еще одна важная деталь. Если у человека действительно есть что дать — тепло, вдохновение, хорошее настроение, — он делится этим легко и почти не замечает потраченных ресурсов: этого добра у него в избытке, и хватает на нескольких «голодных до внимания» людей вокруг. А вот истощение и раздражение рядом с кем-то конкретным — это чаще всего сигнал не о токсичности собеседника, а о собственном опустевшем состоянии. Любое общение строится на балансе давать и брать, и если делиться уже нечем, дело не в том, что рядом оказался «энергетический вампир», а в том, что не сформирован навык вовремя восполнять собственный ресурс.
Почему привычка отдавать все не работает
Часто это касается людей, привыкших постоянно помогать, спасать и выручать. Они щедро тратят силы на других, но не получают взамен ожидаемого — либо потому что попросту не умеют пополнять внутренний запас энергии, либо потому что изначально давали «в долг», рассчитывая на благодарность или ответную заботу, которых не случилось. Это уже вопрос границ: если один раз позволить пользоваться собой без взаимности, велика вероятность, что подобный сценарий повторится и во второй, и в третий раз.
В итоге разговор о токсичности других людей чаще всего оказывается разговором о собственном дефиците — любви, внимания или ресурса — и о неумении выстраивать границы там, где это действительно необходимо. Учиться распознавать свои потребности, восполнять энергию и говорить «нет» вовремя — задача не из простых, но именно она, по мнению психолога, отличает человека, к которому «прилипают», от того, кто взаимодействует с окружающими на равных.