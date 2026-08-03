Дефицит любви. Названы главные причины: почему нас тянет к токсичным людям

Есть еще одна важная деталь. Если у человека действительно есть что дать — тепло, вдохновение, хорошее настроение, — он делится этим легко и почти не замечает потраченных ресурсов: этого добра у него в избытке, и хватает на нескольких «голодных до внимания» людей вокруг. А вот истощение и раздражение рядом с кем-то конкретным — это чаще всего сигнал не о токсичности собеседника, а о собственном опустевшем состоянии. Любое общение строится на балансе давать и брать, и если делиться уже нечем, дело не в том, что рядом оказался «энергетический вампир», а в том, что не сформирован навык вовремя восполнять собственный ресурс.