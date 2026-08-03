Интернет стал быстрее и стабильнее в трех поселках Ванинского района

В поселках Октябрьский, Тулучи и Кенада Ванинского района мобильный интернет ускорился, а связь стала стабильнее. Оператор перевел базовые станции с 3G на 4G, что увеличило скорость передачи данных на треть и расширило зону покрытия. Теперь жители могут пользоваться онлайн-банками, порталом «Госуслуги», дистанционными сервисами и оставаться на связи даже во время разговора благодаря технологии VoLTE. В зоне уверенного покрытия теперь находится крупная железнодорожная станция Советская Гавань — Сортировочная. Модернизация затронула почти 7 тысяч жителей, включая работников железной дороги и лесозаготовительных предприятий. Ранее в этом году в Ванинском районе также появился 4G в дачных товариществах «Рассвет», «Восход» и «Сокол». Также здесь для усиления сигнала и повышения качества связи установили новую базовую станцию.