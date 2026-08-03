В Московском зоопарке родились птенцы полярной совы

«После длительных ухаживаний самка садится на яйца и не покидает их до тех пор, пока птенцы не вылупятся и не опушатся. Инкубация яиц длится 32−34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят — яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом», — рассказала Акулова, слова которой приводятся в сообщении.