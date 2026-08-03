В Московском зоопарке родились птенцы полярной совы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это первое потомство живущей в центре пары сов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры. Их уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. Это первое потомство живущей в центре пары полярных сов», — говорится в сообщении.
Как отметила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, у полярных сов оба родителя активно заботятся о потомстве.
«После длительных ухаживаний самка садится на яйца и не покидает их до тех пор, пока птенцы не вылупятся и не опушатся. Инкубация яиц длится 32−34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят — яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом», — рассказала Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что у полярный сов — жителей арктического пояса — брачный сезон начинается позже, чем у других хищных птиц центра, например, у белоголовых орланов. Когда у этих пернатых появляются птенцы, полярные совы только приступают к ухаживаниям. В зоопарке это единственные совы, которых можно увидеть активными днем.