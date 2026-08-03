В России предложили восстановить профессию лесника

В России необходим восстановить институт лесников. Они должны не только следить за порядком в лесах, но и предотвращать пожары и заниматься лесовосстановлением. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Сергей Миронов.
«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — отметил парламентарий.
Миронов добавил, что лесник, например, может первым заметить возгорание и не даст огню распространиться на большие территории. Кроме того, лесники могут заниматься высадкой новых деревьев взамен погибших.
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