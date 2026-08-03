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В России предложили восстановить профессию лесника

В Госдуме предложили восстановить институт лесников.

Источник: Комсомольская правда

В России необходим восстановить институт лесников. Они должны не только следить за порядком в лесах, но и предотвращать пожары и заниматься лесовосстановлением. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Сергей Миронов.

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — отметил парламентарий.

Миронов добавил, что лесник, например, может первым заметить возгорание и не даст огню распространиться на большие территории. Кроме того, лесники могут заниматься высадкой новых деревьев взамен погибших.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что зумеры в России массово меняют творческие профессии на заводы. Как отметила HR-эксперт Ирина Чувалова, современная молодежь «устала от “продажи воздуха” в креативных индустриях: бесконечных правок, размытых результатов, токсичных чатов и страха, что их работу сделает нейросеть». На заводе все понятно: вот задача — вот результат. И именно это в нашем тревожном мире дает ощущение определенности и спокойствия.

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