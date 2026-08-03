Нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года

Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года. Как сообщает ТК «Волга», переправа Нижний Новгород — Бор сможет возобновить работу только после выполнения предписания Ростехнадзора. В документе, которое ведомство выдало эксплуатирующей компании «Урбантех Сервис» по итогам расследования происшествия 5 июля, указан срок устранения нарушений — до мая 2027 года.
После ЧП дорога остаётся закрытой. На объекте продолжаются восстановительные работы, экспертизы и диагностика оборудования.
Напомним, 5 июля во время сильной грозы и шквалистого ветра на высоте столкнулись четыре пустые кабины, ещё из двух эвакуировали 16 человек, включая детей. Пострадавших нет.
Ростехнадзор организовал внеплановую проверку на канатной дороге, в ходе которой выявлены повреждения несуще-тягового каната и нарушения в действиях персонала.
Решение о запуске будет принято после подтверждения устранения всех нарушений и проведения экспертизы промышленной безопасности. В надзорном ведомстве уточнили, что при досрочном исполнении предписания компания вправе обратиться за внеплановой проверкой.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как добраться до Бора пока не работает канатная дорога.