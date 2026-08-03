Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года

Такие сроки определил Ростехнадзор для устранения выявленных нарушений.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года. Как сообщает ТК «Волга», переправа Нижний Новгород — Бор сможет возобновить работу только после выполнения предписания Ростехнадзора. В документе, которое ведомство выдало эксплуатирующей компании «Урбантех Сервис» по итогам расследования происшествия 5 июля, указан срок устранения нарушений — до мая 2027 года.

После ЧП дорога остаётся закрытой. На объекте продолжаются восстановительные работы, экспертизы и диагностика оборудования.

Напомним, 5 июля во время сильной грозы и шквалистого ветра на высоте столкнулись четыре пустые кабины, ещё из двух эвакуировали 16 человек, включая детей. Пострадавших нет.

Ростехнадзор организовал внеплановую проверку на канатной дороге, в ходе которой выявлены повреждения несуще-тягового каната и нарушения в действиях персонала.

Решение о запуске будет принято после подтверждения устранения всех нарушений и проведения экспертизы промышленной безопасности. В надзорном ведомстве уточнили, что при досрочном исполнении предписания компания вправе обратиться за внеплановой проверкой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как добраться до Бора пока не работает канатная дорога.