Нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года

Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года. Как сообщает ТК «Волга», переправа Нижний Новгород — Бор сможет возобновить работу только после выполнения предписания Ростехнадзора. В документе, которое ведомство выдало эксплуатирующей компании «Урбантех Сервис» по итогам расследования происшествия 5 июля, указан срок устранения нарушений — до мая 2027 года.