Таиланд признает удар по имиджу страны в связи с убийством двух россиян в Паттайе

— Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности. Он также распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд. Потому что Таиланд — крупное туристическое направление. Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобного, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.