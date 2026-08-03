Таиланд признает удар по имиджу страны в связи с убийством двух россиян в Паттайе

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео.
По его словам, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с произошедшим. Министр иностранных дел и премьер-министр также выразили соболезнования в связи с убийством граждан России.
— Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности. Он также распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд. Потому что Таиланд — крупное туристическое направление. Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобного, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.
По информации следователей, сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Позже они пропали, а спустя несколько дней их нашли убитыми. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».