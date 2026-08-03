Григорий Панин объяснил, почему решил продлить контракт с «Салаватом Юлаевым»

— В плей-офф, когда мы играли со «Спартаком», наверное, меня так эмоционально выхлеснуло… У меня была какая-то цель до 40 лет отыграть. И я понимал, что мне что-то после этого плей-офф так тяжело. Но прошел сезон прошлый уже, и я понял, что силенок еще много, что я не сдаю позиции в игровом плане. И я переговорил и с Виктором Николаевичем, и с руководством. То есть мне нужно было понять, насколько в первую очередь они готовы продлевать со мной контракт, не продлевать. То есть, если бы они сказали: «Гриша, пора заканчивать», я бы, конечно, послушал бы их и себя, понимая какие-то там свои вещи, и не рвался бы в другие команды и спокойно бы повесил коньки и забил гвоздь. Но везде получил положительный отзыв, и поэтому переподписал еще — на 10-й год в «Салавате», — сказал Панин в интервью на «Роман с Хоккеем».