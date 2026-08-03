Основатель компании уволил работника из-за стыда за мать

В Китае генеральный директор компании уволил подчиненного за оскорбление матери, сообщает South China Morning Post. Сотрудник постеснялся пригласить на свадьбу свою мать, потому что она, по его словам, «плохо выглядела». Позже уволенный вернулся и встал на колени, прося прощения, но босс отказался восстановить его, предложив работу его матери с той же зарплатой.