В Китае генеральный директор компании уволил подчиненного за оскорбление матери, сообщает South China Morning Post. Сотрудник постеснялся пригласить на свадьбу свою мать, потому что она, по его словам, «плохо выглядела». Позже уволенный вернулся и встал на колени, прося прощения, но босс отказался восстановить его, предложив работу его матери с той же зарплатой.
Цуй Пэйджун, известный как «самый щедрый босс Китая», заявил, что не уважает сотрудника, который стыдится собственной матери. Он подчеркнул, что семья — это основа.
Уволенный сотрудник не смог найти новую работу и вернулся в офис. Цуй ответил: «У меня нет к тебе уважения. Прости, но ты должен уйти».
Вместо восстановления Цуй предложил работе матери уволенного с той же зарплатой, чтобы та могла обеспечить себя на старости лет. Это вызвало широкий резонанс в соцсетях.
В Китае подобные случаи часто обсуждаются в контексте традиционных семейных ценностей. Многие поддержали решение босса.
В 2025 году Цуй Пэйджун уже становился героем новостей после раздачи крупных премий сотрудникам. Кроме того, в июне 2026 года в Китае прошла дискуссия о роли родителей в жизни взрослых детей. Тем временем в ФРГ почти половина работников промсектора жалуются на рост нагрузки.
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