Летучие мыши облюбовали фасад красноярской многоэтажки

Если летучая мышь укусила или поцарапала человека, место повреждения необходимо промывать водой с мылом в течение 15 минут, а затем незамедлительно обратиться в травмпункт. Так же следует поступить, если слюна животного попала на поврежденную кожу или слизистые оболочки, рекомендуют в ведомстве.