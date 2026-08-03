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Летучие мыши облюбовали фасад красноярской многоэтажки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы распространяют в социальных сетях видео с летучими мышами, разместившимися на стене одного из городских домов. Животные спокойно спят на фасаде и почти не реагируют на прохожих.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы распространяют в социальных сетях видео с летучими мышами, разместившимися на стене одного из городских домов. Животные спокойно спят на фасаде и почти не реагируют на прохожих.

В краевом Роспотребнадзоре предупредили, что трогать или пытаться поймать рукокрылых нельзя: они могут быть переносчиками бешенства. Особую опасность представляют укусы и царапины, которые из-за небольшого размера зубов животного легко не заметить.

Если летучая мышь укусила или поцарапала человека, место повреждения необходимо промывать водой с мылом в течение 15 минут, а затем незамедлительно обратиться в травмпункт. Так же следует поступить, если слюна животного попала на поврежденную кожу или слизистые оболочки, рекомендуют в ведомстве.

Если летучая мышь залетела в квартиру, не нужно ловить ее голыми руками. Следует ограничить доступ в помещение детям и домашним животным.

При этом в 2026 году в Красноярском крае не зарегистрировано ни одного случая нападения летучих мышей на людей.

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