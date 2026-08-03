В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 килограммов продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле специалисты Россельхознадзора проверили в аэропорту Красноярска 259 международных рейсов.
Из ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, изъяли 35 килограммов мясной и молочной продукции, а также меда. Продукты ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Их уничтожили в специальной печи на территории пункта пропуска.
К административной ответственности привлекли 36 пассажиров.
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