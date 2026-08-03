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В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 килограммов продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле специалисты Россельхознадзора проверили в аэропорту Красноярска 259 международных рейсов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле специалисты Россельхознадзора проверили в аэропорту Красноярска 259 международных рейсов.

Из ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, изъяли 35 килограммов мясной и молочной продукции, а также меда. Продукты ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Их уничтожили в специальной печи на территории пункта пропуска.

К административной ответственности привлекли 36 пассажиров.

За месяц ветеринарный контроль также прошли 17 домашних животных, выезжавших за границу вместе с владельцами: девять собак и восемь кошек. Их вывезли в Индию, Таиланд, Испанию, Азербайджан, Сербию, Италию, Вьетнам, Монголию, Грузию, Китай и Абхазию.

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