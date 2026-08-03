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Где можно будет увидеть солнечное затмение в августе 2026 года: данные НАСА

Солнечное затмение 12 августа 2026 года охватит Северное полушарие: полоса полной фазы пройдет через Испанию, а в Англии и Франции будет видно частичное затмение, пишет Engadget.

Источник: Nur.kz

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года.

Полосой полной фазы явления смогут полюбоваться жители Гренландии, Исландии, северных регионов России, а также Испании и небольшой части Португалии. В этих зонах Луна полностью закроет солнечный диск, погрузив территорию в дневную темноту.

В соседних европейских странах наблюдатели увидят глубокую частичную фазу. В Лондоне (Англия) Луна закроет около 91% солнечного диска, а в Париже (Франция) фаза перекрытия достигнет 92%.

На территории США полное затмение наблюдаться не будет: американцы смогут увидеть лишь частичную фазу от Аляски до Северной Каролины.

Время наблюдения будет зависеть от региона. На Аляске фаза начнется ранним утром, в США — в середине дня, а в Англии и Франции — ближе к вечеру на закате.

Специалисты напоминают, что для наблюдения за частичным солнечным затмением обязательно использовать специальные защитные очки, чтобы избежать повреждения зрения.

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