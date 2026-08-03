Где можно будет увидеть солнечное затмение в августе 2026 года: данные НАСА

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года.
Полосой полной фазы явления смогут полюбоваться жители Гренландии, Исландии, северных регионов России, а также Испании и небольшой части Португалии. В этих зонах Луна полностью закроет солнечный диск, погрузив территорию в дневную темноту.
В соседних европейских странах наблюдатели увидят глубокую частичную фазу. В Лондоне (Англия) Луна закроет около 91% солнечного диска, а в Париже (Франция) фаза перекрытия достигнет 92%.
Время наблюдения будет зависеть от региона. На Аляске фаза начнется ранним утром, в США — в середине дня, а в Англии и Франции — ближе к вечеру на закате.
Специалисты напоминают, что для наблюдения за частичным солнечным затмением обязательно использовать специальные защитные очки, чтобы избежать повреждения зрения.