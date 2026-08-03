В Татарстане построят парк «Туганленд» с героем Туган Батыром

На сегодняшний день легенда о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки — это первый шаг к выходу на международную арену. На основе созданного лора также выпущены театральная постановка, анимационные короткометражки и серия комиксов, что позволяет говорить о формировании полноценной медиавселенной.