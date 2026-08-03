В Татарстане построят парк «Туганленд» с героем Туган Батыром

Инициатива создания уникального развлекательного пространства была обнародована в рамках всероссийского турнира «Туган Батыр». С презентацией концепции выступил соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, подчеркнув, что новый парк призван стать точкой притяжения для семейного туризма и локальной pop-культуры.
Ключевая идея проекта — персонаж Туган Батыр, который позиционируется как собирательный образ современного героя тюркского мира. По замыслу создателей, богатырь путешествует по разным странам, символизируя единство, межкультурный диалог и преемственность поколений. Важно, что его имя выбрано с расчетом на узнаваемость среди тюркских и восточных народов, что делает «Туганленд» потенциально экспортно-ориентированным продуктом.
На сегодняшний день легенда о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки — это первый шаг к выходу на международную арену. На основе созданного лора также выпущены театральная постановка, анимационные короткометражки и серия комиксов, что позволяет говорить о формировании полноценной медиавселенной.
Параллельно с инфраструктурным развитием проект делает ставку на креативные индустрии. Уже в конце августа этого года в Татарстане на городской набережной состоится «Туганфест» — открытый фестиваль, который должен стать публичной презентацией бренда и собрать первых поклонников нового героя.