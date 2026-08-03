Мошенники начали обманывать жителей Башкирии под предлогом замены домофона

Как женщина рассказала полиции, во время первого звонка собеседница попросила назвать код из пришедшего СМС. Ничего подозрительного в разговоре жительница города сначала не заметила и продиктовала цифры. Сразу после этого звонок оборвался, а на телефон начали приходить сообщения якобы о взломе аккаунта на «Госуслугах» и попытках зарегистрироваться на финансовых сервисах.