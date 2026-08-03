Цементная угроза: как фирма-однодневка хоронит Клязьминское водохранилище?

Жители подмосковного Долгопрудного уже несколько месяцев живут в состоянии хронического стресса. На их глазах живописный берег Клязьминского водохранилища — одного из ключевых источников питьевого водоснабжения Москвы — превращается в промышленную площадку. В каких-то трёхстах метрах от жилых домов, прямо в водоохранной зоне, идет строительство цементного завода.
Местные жители, экологи и общественники бьют тревогу. Как они считают, всё, что здесь происходит, — грубейшее нарушение закона. При этом ни прокуратура, ни муниципальные власти пока так и не смогли навести порядок. Более того, глава Долгопрудного Олег Сотник, об отставке которого на фоне этого скандала говорят уже не один месяц, а его преемник, по сути, оказался в роли заложника сложившейся ситуации.
2 августа в информационном агентстве «Московский монитор» вышла статья «Нелегальный цементный завод у водозабора Москвы строит фирма-однодневка».
Главный действующий герой этой истории — компания ООО «Эконеруд Групп». По данным открытых источников, она зарегистрирована в Долгопрудном в мае 2022 года. Уставный капитал предприятия — смешные 10 тысяч рублей, в штате официально числится всего один сотрудник, а финансовая отчетность компании, судя по данным СПАРК, хронически убыточна.
Фирма арендовала участок на берегу Клязьминского водохранилища и приступила к масштабным работам.
«Несмотря на то, что Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Транспортная прокуратура официально зафиксировали грубые нарушения и передали все материалы проверки в прокуратуру г. Долгопрудный, реальных шагов по блокировке незаконных работ со стороны местной прокуратуры или администрации города Долгопрудный до сих пор не предпринято. Что уже стало причиной ЧП с баржой, которая села на мель, перекрыла речное сообщение, а затем была нелегально разгружена прямо на необорудованный берег», — отмечает «Московский монитор».
Тем временем жители Долгопрудного записали видеообращение к президенту и председателю Следственного комитета. Петиция против строительства цементного завода собрала уже более 3000 подписей. Местные активисты и экологические инспекторы, в том числе известный эко-юрист Анна Скрынник, продолжают собирать доказательства незаконных действий и добиваться справедливости в судах.
Вопрос лишь в том, успеют ли правоохранители и власти остановить стройку до того, как экологический ущерб станет необратимым.