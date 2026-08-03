Цементная угроза: как фирма-однодневка хоронит Клязьминское водохранилище?

Местные жители, экологи и общественники бьют тревогу. Как они считают, всё, что здесь происходит, — грубейшее нарушение закона. При этом ни прокуратура, ни муниципальные власти пока так и не смогли навести порядок. Более того, глава Долгопрудного Олег Сотник, об отставке которого на фоне этого скандала говорят уже не один месяц, а его преемник, по сути, оказался в роли заложника сложившейся ситуации.