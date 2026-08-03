Открытки с Днём курсанта 2026. Красивые картинки и поздравления на 5 августа

5 августа 2026 года в России отмечают День курсанта. Это праздник будущих офицеров, спасателей, полицейских и других специалистов, которые проходят обучение в военных, ведомственных и профильных учебных заведениях. В этот день поздравляют курсантов военных училищ, академий, институтов МВД, МЧС, морских и авиационных учебных заведений, а также преподавателей и наставников, которые помогают воспитывать новое поколение защитников страны.