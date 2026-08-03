«Мыльные» грибы открыли осенний сезон на Таганае

По словам специалистов, запах у истинной тонконогой рядовки мыльной ни с чем не перепутаешь: он резкий банно-прачечный. К тому же, «вонючка» несъедобна и токсична, хотя и несмертельно. «Репоножка», в свою очередь, пахнет моющим средством слегка и вполне съедобна. Правда, это блюдо на любителя, добавляют в нацпарке.