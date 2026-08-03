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«Мыльные» грибы открыли осенний сезон на Таганае

В нацпарке раньше срока созрела рядовка репоножковая.

Источник: пресс-службы НП «Таганай»

В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) раньше срока созрели «мыльные» грибы — обычно рядовка репоножковая плодоносит в середине августа, однако нынешний сезон продолжает выдавать рекорды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«Раньше гриб считали разновидностью вонючих поганок и называли рядовка мыльная. Но некоторые отличительные признаки позволили микологам выделить его в отдельный вид. А утолщенная у основания и окрашенная в нежно-розовый цвет ножка дала ему новое название — рядовка репоногая или репоножковая — за сходство с аналогичным корнеплодом», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, запах у истинной тонконогой рядовки мыльной ни с чем не перепутаешь: он резкий банно-прачечный. К тому же, «вонючка» несъедобна и токсична, хотя и несмертельно. «Репоножка», в свою очередь, пахнет моющим средством слегка и вполне съедобна. Правда, это блюдо на любителя, добавляют в нацпарке.