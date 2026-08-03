Масштабные махинации с ОСМС на миллиарды раскрыли в Казахстане

По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров. Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денежных средств. Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу.