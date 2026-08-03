В Хабаровском крае по инициативе губернатора обновляют остановки в трёх городах

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске реализуется проект «Гостевой маршрут» по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. В Амурске в 2025 году уже обновили девять остановочных павильонов в едином современном стиле с учётом требований безопасности, комфорта и доступности для маломобильных граждан. В планах на 2026 год — обновить ещё четыре. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.