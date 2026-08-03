В Хабаровском крае по инициативе губернатора обновляют остановки в трёх городах

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске реализуется проект «Гостевой маршрут» по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. В Амурске в 2025 году уже обновили девять остановочных павильонов в едином современном стиле с учётом требований безопасности, комфорта и доступности для маломобильных граждан. В планах на 2026 год — обновить ещё четыре. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, до конца сентября новые павильоны появятся на остановках «Спорткомплекс», «Южный микрорайон», «Обелиск Славы» и «Центральная библиотека». Финансирование работ обеспечивает компания «Полиметалл» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством края.
В Амурске также отремонтировали помещение автовокзала — там открыли современный зал ожидания и билетную кассу. Проект «Гостевой маршрут» включает не только остановки, но и комплексное благоустройство: ремонт тротуаров, пешеходных зон, высадку цветов и деревьев, обновление дорожной разметки и обустройство велосипедных дорожек. Власти приводят в порядок территории вдоль основных транспортных магистралей.
В краевом митрансе отметили, что главная задача проекта — создание современной, комфортной и безопасной городской среды. Акцент на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Амурск сделан неслучайно: эти города — важные центры притяжения для туристов, деловых делегаций и инвесторов. Всего в 2026 году в крае планируют обновить около 40 остановочных павильонов. Работы по монтажу и благоустройству прилегающих территорий завершат до наступления холодов.
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